Объявлен фотоконкурс “Энергия жизни”

В 2021 году области атомной энергетики Армении исполнится 55 лет. В связи с этим Армянская АЭС, Госкорпорация “Росатом” совместно с Министерствами образования, науки, культуры, спорта и территориального управления и Российскими центрами науки и культуры в Ереване и в Гюмри организовали фотоконкурс “Энергия жизни”. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.

В конкурсе могут принять участие граждане Республики Армения - фотографы – профессионалы и любители, независимо от возраста, профессии и интересов. Работы можно снимать с помощью цифровой или обычной камеры, смартфона, дрона или другого оборудования. Для участия в фотоконкурсе необходимо прислать работу по одной из следующих тем.

“Атомная энергетика моей страны”: фотографии, отражающие взаимосвязь природы и общества с ядерной энергетикой.

“Энергия жизни Армении”: фотоистории, изображающие главное богатство Армении - ее людей. Героями фотографий могут быть спортсмены, артисты, ученые и т. д.

“Экология и природа Армении”: фотографии, отражающие неповторимую красоту и разнообразие природы Армении, а также ее хрупкость и уязвимость.

“История атомной энергетики Армении” - архивные фотографии, показывающие первую в Армении атомную электростанцию, людей, которые работали на атомной электростанции.

Работы необходимо прислать до 21 марта по следующей ссылке:

https://forms.gle/3KTSeZoW3qK2Axfy5.

Победители будут объявлены в апреле. Установлено 6 премий, авторы лучших работ получат грамоты и сертификаты на подарки. Для получения дополнительной информации о фотоконкурсе посетите страницу конкурса образовательных проектов “Росатома” Lookaround Armenia по следующей ссылке:

https://www.facebook.com/events/771726410106951.

По словам начальника управления внешних связей и диаспоры МНОКС Армении Аркадия Папояна, конкурс дает возможность по-новому взглянуть на Армению и на ее область атомной энергетики. “Приглашаем к участию в конкурсе школьников, студентов технических, художественных и других специальностей вузов, студентов фотостудий, журналистов, фотокорреспондентов, всех, кто просто любит фотографировать. Уверен, что благодаря фотоконкурсу мы откроем для себя новые таланты, а представленные фотографии позволят нам по-новому взглянуть на область атомной энергетики Армении”.