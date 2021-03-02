Оппозиция начала пикетирование парламента Грузии – задержан один из участников акции

У входа в парламент Грузии, где лидеры оппозиционных партий и их сторонники устроили пикетирование законодательного органа в день пленарного заседания, с утра мобилизована полиция.

Пикетирование парламента началось с 9:00. Появление каждого депутата вызывает бурную реакцию участников пикета. Протестующие встречают парламентариев оскорбительными выкриками, что уже привело к столкновению с полицией. Один человек задержан – это член "Единого национального движения" Бесо Газделиани.

Ранее оппозиция заявляла, что это мирная акция протеста, на которой они еще раз озвучат свои требования – проведение внеочередных выборов и освобождение так называемых "политзаключенных",сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В планах оппозиции также 5 марта пикетирование здания правительственной канцелярии, 9 марта – протестная акция у МВД Грузии, 11 марта – акция у Тбилисского городского суда, 13 марта оппозиция вновь соберется на митинг у парламента на проспекте Руставели.