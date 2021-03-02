Во второй половине марта будет тепло: прогнозы Центра гидрометеорологии и мониторинга

Среднемесячная температура воздуха в марте по сравнению с февралем бывает выше на 3,9°C. Как сообщает «Арменпресс», об этом свидетельствуют данные Центра гидровоздушного литологического мониторинга. Согласно климатическим прогнозам, в марте в республике продолжает увеличиваться высота Солнца от горизонта и, следовательно, длительность дня. Количество тепла, получаемого от земной поверхности, значительно увеличивается.

“По сравнению с февралем среднемесячная температура воздуха в марте бывает выше на 3,9°C. Средняя температура в первые десять дней выше на 3,2°С, в средней декаде на + 0,5 ° С. К опасным климатическим явлениям относятся сильный ветер, метели, туман и заморозки”, - говорится в заявлении центра.

Среднемесячная температура воздуха в Ереване ожидается на уровне +4...+ 5⁰C (нормальная: 5,4 градуса), что близко к среднему многолетнему значению. В некоторые дни ночью температура может опускаться до -3...- 5⁰C, во второй половине месяца температура днем может подниматься до +18 ... + 20⁰C (наблюдаемый исторический минимум был -23...- 25⁰C, максимум - +26... + 28 ° C). По прогнозам, количество осадков за месяц будет выше среднего многолетнего (нормальное значение: 40 мм).

В Араратской, Армавирской областях, предгорных районах Арагацотна и Котайка среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах + 5...+6°C. В Ширакской и Гегаркуникской областях, в горных районах Арагацотна и Котайка: -2...-5°C. В Лорийской области - 0...+2 ° C, в Тавушской области - + 3...+ 5°C. В предгорных районах Вайоц Дзора температура воздуха прогнозируется в пределах +4...+6°C, в горных районах -2...-4 ° C. В долинах Сюника - +6...+7°C, в предгорных районах - 0...+2°C.