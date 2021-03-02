СМИ: на западе Японии распространяется британский штамм коронавируса
Власти города Кобе на западе Японии зафиксировали увеличение доли заразившихся новым штаммом коронавируса из Великобритании среди общего числа инфицированных в регионе. Об этом во вторник сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что в первую неделю февраля их доля составила 4,6%, во вторую - 10,5%, в третью - 15,2%. В связи с увеличением этой группы заразившихся городские власти приняли решение расширить число проводимых тестирований для контроля над распространением нового штамма,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Японские власти с 28 декабря 2020 года перестали выдавать новые визы гражданам всех стран и регионов мира в связи с распространением новых штаммов коронавируса. Впоследствии срок этого ограничения был продлен до 7 марта из-за введения в стране режима чрезвычайной ситуации.
По последним данным, за все время эпидемии число случаев заражения коронавирусом на территории Японии составляет более 434 тыс., зафиксировано 7,9 тыс. летальных исходов.
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