СМИ: на западе Японии распространяется британский штамм коронавируса

Власти города Кобе на западе Японии зафиксировали увеличение доли заразившихся новым штаммом коронавируса из Великобритании среди общего числа инфицированных в регионе. Об этом во вторник сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что в первую неделю февраля их доля составила 4,6%, во вторую - 10,5%, в третью - 15,2%. В связи с увеличением этой группы заразившихся городские власти приняли решение расширить число проводимых тестирований для контроля над распространением нового штамма,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Японские власти с 28 декабря 2020 года перестали выдавать новые визы гражданам всех стран и регионов мира в связи с распространением новых штаммов коронавируса. Впоследствии срок этого ограничения был продлен до 7 марта из-за введения в стране режима чрезвычайной ситуации.

По последним данным, за все время эпидемии число случаев заражения коронавирусом на территории Японии составляет более 434 тыс., зафиксировано 7,9 тыс. летальных исходов.