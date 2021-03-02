В команде “Ноа” новый вратарь

Действующий обладатель Кубка Армении ереванский футбольный клуб “Ноа” имеет новое пополнение состава.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. “Ноа” подписал контракт с 21-летним голкипером Николаем Новиковым.

Новиков является воспитанником клуба “Чертаново”, выступал за вторые команды “Чертаново” и “Мордовии”. До “Ноа” он был голкипером “Родины”.

В текущем чемпионате Армении “Ноа” после 12 проведенных игр в турнирной таблице Премьер-лиги занимает 5-е место и имеет 19 очков. В турнирной таблице лидирует “Арарат” с 25 очками.