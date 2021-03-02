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Симонян не исключил возможность обсуждения с Царукяном вопроса внеочередных выборов

Симонян не исключил возможность обсуждения с Царукяном вопроса внеочередных выборов

Заместитель председателя Национального собрания Армении Ален Симонян не исключил, что по вопросу внеочередных выборов между властями и руководителем фракции “Процветающая Армения” Гагиком Царукяном может состояться обсуждение. Как передает «Арменпресс», об этом Симонян заявил журналистам в парламенте, отвечая на вопрос, возможно ли, что по вопросу проведения досрочных выборов состоится встреча с Царукяном.

“Я не исключаю, что такая беседа может состояться. Это может быть встреча, может быть иной формат, но я не исключаю это и жду этого”, - сказал Симонян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оппозиционным парламентским фракциям предложил подписать меморандум и провести внеочередные парламентские выборы.


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