Комиссия в США заявила, что власти не готовы к защите от угроз в сфере ИИ

Власти Соединенных Штатов не готовы противостоять угрозам, связанным с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Такой вывод содержится в опубликованном в понедельник докладе федеральной независимой Комиссии по национальной безопасности в области искусственного интеллекта.

"США должны действовать сейчас, чтобы внедрять системы ИИ и инвестировать значительно больше ресурсов в инновации в области ИИ, чтобы охранять свою безопасность, способствовать процветанию и защитить будущее демократии. Сегодня власти не организуют и не инвестируют в то, чтобы выиграть технологическое соревнование и не готовы защищаться от связанных с ИИ угроз", - говорится в документе.

Помимо прочего, внимание в докладе уделяется развитию ИИ в России и КНР. "Впервые со времен Второй мировой войны технологическое превосходство Америки - основа ее экономической и военной мощи - находится под угрозой. Китай располагает мощью, талантом и амбициями, чтобы превзойти США в качестве мирового лидера в области искусственного интеллекта в следующее десятилетие, если текущие тенденции не изменятся, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как поясняет газета The Hill, означенная комиссия была создана в 2019 году, большинство ее членов были назначены Конгрессом США. В числе работавших над докладом представители Google, Microsoft и других технологических компаний, а также эксперты из научных кругов. Доклад призван служить национальной стратегией федеральному правительству по составлению концепции в области ИИ, в частности как средства сохранения конкурентоспособности против КНР и интеграции ИИ в оборонный сектор, поясняет издание.