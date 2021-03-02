Следующий поединок Авагяна на профессиональном ринге состоится в апреле

Известна дата следующего боя профессионального боксера Арама Авагяна.

Как передает «Арменпресс», следующий бой Авагян проведет 8 апреля в американском городе Нью-Йорк. Имя соперника армянского боксера пока неизвестно.

Сейчас Авагян живет и тренируется в США. Свой предыдущий поединок Авагян провел в январе этого года, который он завершил вничью.

Авагян выступает в легчайших и легких весовых категориях. С 2008 по 2016 гг. он выступал в Национальной сборной Армении по боксу. Авагян - победитель и призер национальных первенств, бронзовый двукратный призер чемпионата Европы, участник Олимпийских игр в Рио - де-Жанейро.