Кандидат на должность судьи Кассационного суда Самвел Григорян заявил о самоотводе

Кандидат в судьи Кассационного суда Самвел Григорян заявил о самоотводе.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании Парламента 2 марта заявил председатель Национального собрания Арарат Мирзоян.

“Только что мне передали письмо председателя Высшего судебного совета, что один из трех кандидатов, Самвел Григорян, заявил о самоотводе, что делает невозможным обсуждение вопроса, поскольку Национальное собрание должно делать выбор из трех кандидатов”, - сказал Мирзоян.

Председатель НС отметил, что обсуждение вопроса будет отложено.

На должность судьи Кассационного суда были выдвинуты кандидатуры Самвела Григоряна, Армена Айкянца и Арсена Мкртчяна.