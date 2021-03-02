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Кандидат на должность судьи Кассационного суда Самвел Григорян заявил о самоотводе

Кандидат на должность судьи Кассационного суда Самвел Григорян заявил о самоотводе

Кандидат в судьи Кассационного суда Самвел Григорян заявил о самоотводе.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании Парламента 2 марта заявил председатель Национального собрания Арарат Мирзоян.

“Только что мне передали письмо председателя Высшего судебного совета, что один из трех кандидатов, Самвел Григорян, заявил о самоотводе, что делает невозможным обсуждение вопроса, поскольку Национальное собрание должно делать выбор из трех кандидатов”, - сказал Мирзоян.

Председатель НС отметил, что обсуждение вопроса будет отложено.

На должность судьи Кассационного суда были выдвинуты кандидатуры Самвела Григоряна, Армена Айкянца и Арсена Мкртчяна.


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