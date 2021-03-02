Власти в Нигерии подтвердили информацию об освобождении школьниц, похищенных бандитами

Сотни школьниц, похищенных 26 февраля на севере Нигерии, освобождены и находятся в здании правительства штата Замфара. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse ( AFP) со ссылкой на губернатора штата Амину Белло Масари.

"Я рад сообщить, что девочки были освобождены, - заявил губернатор. - Они только что прибыли в дом правительства в добром здравии". Точное количество освобожденных учениц он не назвал.

28 февраля нигерийская газета Vanguard сообщила, что группа из 317 школьниц освобождена и будет доставлена в административный центр штата Замфара город Гусау. Однако власти тогда не подтвердили данную информацию,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Школьницы были похищены в минувшую пятницу из государственной средней школы-интерната для девочек в городе Джангебе. Бандиты прибыли к зданию школы около часа ночи на автобусах, внедорожниках и мотоциклах. Нападавшие были одеты в форму сотрудников государственной службы безопасности. Они заставили школьниц выйти на улицу, поместили их в автобусы и увезли в неизвестном направлении. Федеральное правительство направило в регион специальное подразделение полиции, которое участвовало в поисках учениц. Одновременно власти штата проводили переговоры с местными общинами на предмет освобождения учениц.