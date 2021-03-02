Глава МИД Армении провел телефонный разговор с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 1 марта провел телефонный разговор с комиссаром Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения Оливером Вархеи. Как передает «Арменпресс», в МИД республики сообщили, что собеседники детально обсудили ряд вопросов повестки партнерства Армения-ЕС.

Министр иностранных дел Ара Айвазян и комиссар Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения Оливер Вархе поздравили друг друга с вступлением в полноценную силу Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС, выразив уверенность, что оно придаст новый импульс отношениям Армения-ЕС.

Министр иностранных дел Армении и комиссар ЕС обменялись мнениями вокруг видения Восточного партнерства 2020, подчеркнув важность обеспечения целостности и инклюзивности инициативы.

В ходе телефонного разговора были затронуты и вопросы региональной безопасности и стабильности. Обоюдно была отмечена важность предоставления гуманитарной помощи народу Арцаха. Министр иностранных дел особо подчеркнул необходимость реализации гуманитарных обязательств, закрепленных в трехстороннем заявлении от 9 ноября, в частности, возвращения военнопленных и других лиц.