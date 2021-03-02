 На международном турнире в Киеве наши борцы завоевали 5 медалей

Сборные Армении по греко-римской и вольной борьбе завершили выступления на Киевском международном турнире, который в этом году для армянских борцов был первым смотром.

Как передает «Арменпресс», на турнире, участниками которого были почти 600 борцов из 35 стран, представители Армении завоевали 5 медалей: по одной золотой и серебряной и 3 бронзовые. Из сборной греко-римского стиля блестяще выступил Малхас Амоян (весовая категория 72 кг). После впечатляющих побед в трех поединках Амоян в финале встретился с бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Шмаги Болквадзе и до конца поединка одержал победу со счетом 9:1. Карапет Чалян, выступавший в необычной для него весовой категории 82 кг, одержал уверенные победы и проиграл лишь в финале. В чемпионской борьбе, проиграв представителю Грузии Айвенго Рикадзе со счетом 3:5, Чалян стал серебряным призером.

Из сборной Армении по греко-римской борьбе бронзовые медали завоевали Грачья Погосян (63 кг) и Геворг Гарибян (60 кг). Из борцов вольного стиля лишь Оганес Мхитарян (92 кг) выиграл бронзовую медаль, заняв третье место. Стоит отметить, что Артур Алексанян (97 кг) тоже имел шанс выиграть приз, но чемпион Олимпийских игр в Рио отказался от борьбы за бронзовую медаль из-за травмы. Карен Асланян (67 кг) не смог принять участие в борьбе также из-за травмы. Сборная Армении по греко-римской борьбе в командном зачете заняла 4-е место, а сборная по вольной борьбе - 8-е. Добавим, что теперь сборные Армении по борьбе будут готовиться к первому рейтинговому турниру к Олимпийским играм, который пройдет с 18 по 21 марта в Будапеште. Пока из армянских борцов лишь Артур Алексанян и Карапет Чалян имеют путевки на Олимпийские игры в Токио.