В Национальном собрании Армении началось очередное четырехдневное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестке дня заседания - ряд проектов законов.

Намечено избрание кандидата на должность судьи Кассационного суда. Высший судебный совет на вакантное место судьи гражданской и административной палаты Кассационного суда выдвинул кандидатуры Самвела Григоряна, Армена Айкянца и Арсена Мкртчяна.

Парламент во втором чтении обсудит законопроекты О внесении изменения в Закон Республики Армения “О закупках”, О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Армения “Об аудиторской палате”, пакет проектов законов О лицензировании и смежных законопроектах и другие законодательные инициативы.

В повестке дня также пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “ О беженцах и убежище” и в Кодекс административного судопроизводства Республики Армения, а также проект заявления об осуждении политики Азербайджана по препятствованию возвращению военнопленных и пленных гражданских лиц, в том числе и женщин, находящихся под контролем Азербайджана.