В Армении, в связи с погодными условиями, есть закрытые и труднопроходимые дороги. Как стало известно «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари.

Дилижанские повороты и перевал Варденяц закрыты для грузовых автомобилей с прицепом, для других - труднопроходимы.

В Сюникской, Вайоц Дзорской областях, в Ашоцке и Амасии Ширакской области, на автодороге Ванадзор-Дилижан местами гололедица. В Вайоц Дзоре, Лори и Сюнике и в городе Варденис Гегаркуникской области идет снег.

Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей с прицепом. На российской стороне скопилось 430 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.