Газета “Айастани Анрапетутюн”: Несмотря на сложную ситуацию, в конечном счете, решение есть

“Нам необходимо поскорее поднять экономику. Но каким образом? “Айастани Анрапетутюн” представила различные оценки и предложения профессиональной общины. Да, нам нужна четкая стратегия, план работы. Мы представили и это. Ясно и то, что для правильных шагов нам необходимо понять, какие политические и экономические интересы сталкиваются в нашем регионе. К слову, экономист Карен Адонц “картографировал” глобальные интересы нашего региона. Например, каков интерес Запада к нашему региону, какую “платформу” для дальнейших шагов после войны получили Турция и Азербайджан и так далее?

Чтобы понять, что нужно делать Армении, экономист К. Адонц в первую очередь упоминает обстоятельства, которые мы обязаны учитывать ․“1. Если мы продолжаем игнорировать серьезность ситуации, продолжать оставаться слабыми, совершать ошибки, проводить недальновидную и бесцельную политику (прежде всего экономическую), тогда мы должны четко осознать и нести ответственность, это неизбежно приведет к потере нашей государственности. 2. Относительно Сюника и особенно Мегринского коридора. Мегринский коридор всегда будет в центре внимания мировых игроков по трем причинам: а) с целью формирования новой платформы для развертывания антииранских (нетурецких) сил, б) с целью физического объединения азербайджанских территорий, в) с целью географического объединения турецко-азербайджанских территорий.

Понятно, что на нас будет оказываться давление. Но, тем не менее, в конечном счете, решение есть. Так что же должна делать Армении?”.

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