Газета “Айастани Анрапетутюн”: Арцах не может быть под юрисдикцией Баку

“Сегодня президент Азербайджана заявляет, что разговоры о самоопределении Арцаха - это возвращение к войне. Иными словами, Азербайджан возвращается как минимум к 1988 году - к исходной точке конфликта, и в основу сегодняшней ситуации закладывает те же причины, вследствие которых начался конфликт. Неоспоримой истиной является то, что снятие вопроса самоопределения Арцаха с повестки - прямой путь к возобновлению конфликта, поскольку эта страна неоднократно своим поведением констатировала, что она не готова видеть на своих границах коренных народов со своими национальными особенностями, культурой и языком. Позиция Республики Армения в вопросе Арцаха была однозначной и созвучной принятым нормам международного права, которые никогда не менялись. Ее на прошлой неделе вновь подтвердил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян. В интервью “РИА Новости” он подчеркнул основные тезисы позиции двух армянских государств по вопросу Арцаха - ни в каком-либо статусе, и ни при каких условиях Арцах не может находиться под юрисдикцией Азербайджана”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.