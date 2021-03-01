Участники митинга во главе с Пашиняном почтили память жертв событий 1 марта
21:35, 1 Март, 2021
После митинга на площади Республики в Ереване участники во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прошли шествием по проспекту Маштоца, улицам Корюна и Абовяна.
Как сообщает Арменпресс, в конце шествия премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян, спикер НС Арарат Мирзоян и другие должностные лица и граждане возложили цветы к памятнику Мясникяну в память о жертвах событий 1 марта 2008 года.
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