МИД Арцаха выступило с заявлением по вопросу пленных

Попытка Азербайджана переквалифицировать статус военнопленных с целью избежать обязательств по международному гуманитарному праву является не чем иным, как словесной эквилибристикой, что подтверждает тот факт, что кроме плененных в декабре 2020 года 64 военнослужащих Азербайджан до сих пор также отказывается репатриировать как военнослужащих, так и гражданских лиц, захваченных в ходе военной агрессии против Республики Арцах, развязанной 27 сентября 2020 года. Позиция Азербайджана абсолютно несостоятельна как в правовом, так и фактологическом аспектах. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении МИД Республики Арцах, которое приводим полностью:

“Отказ Азербайджана предоставить статус военнопленного взятым в плен армянским военнослужащим и осуществить их репатриацию, как и освободить гражданских лиц, о чем было объявлено в интервью президента Азербайджана иностранным журналистам 26 февраля, а также в заявлении МИД Азербайджана от 27 февраля, является грубейшим нарушением обязательств Азербайджана по международному гуманитарному праву и не выдерживает никакой критики.

Сфабрикованная позиция официального Баку, утверждающего, что взятые им в плен армянские военнослужащие не являются военнопленными, так как были задержаны после подписания Трехстороннего заявления глав Армении, Азербайджана и России, не освобождает Азербайджан от обязательств, взятых на себя по Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Как сторона Женевских конвенций Азербайджан не обладает свободой для переквалифицирования статуса данных лиц по своему усмотрению, чтобы избежать обязательств по международному гуманитарному праву. На обязанность Азербайджана соблюдать международное гуманитарное право (jus in bello) и обеспечивать его соблюдение не влияют доводы, касающиеся правил применения силы (jus ad bellum), которые регулируются другими международными договорами, в частности, Уставом ООН. Обязанность государств соблюдать принципы международного гуманитарного права абсолютна и каким-либо образом не зависит от интерпретации правомерности применения силы.

В своей аргументации, что взятые в плен военнослужащие не являются военнопленными, Азербайджан также открыто искажает факты и демонстрирует вопиющую безнаказанность. Взятые в декабре 2020 года Азербайджаном в плен 64 армянских военнослужащих были дислоцированы в селах Хцаберд и Хин Тагер Гадрутского района Республики Арцах, которые к моменту подписания Трехстороннего заявления находились под контролем Армии обороны Арцаха. Они оставались на своих позициях согласно требованию пункта 1 данного заявления. Пленение упомянутых 64 военнослужащих является прямым следствием нарушения Азербайджаном четкого требования Трехстороннего заявления о полном прекращении боевых действий.

Попытка Азербайджана переквалифицировать статус военнопленных с целью избежать обязательств по международному гуманитарному праву является не чем иным, как словесной эквилибристикой, что подтверждает тот факт, что кроме плененных в декабре 2020 года 64 военнослужащих Азербайджан до сих пор также отказывается репатриировать как военнослужащих, так и гражданских лиц, захваченных в ходе военной агрессии против Республики Арцах, развязанной 27 сентября 2020 года. Позиция Азербайджана абсолютно несостоятельна как в правовом, так и фактологическом аспектах.

Явное уклонение официального Баку от своих обязательств по международному гуманитарному праву относительно армянских военнослужащих и гражданских лиц не только противоречит требованиям Женевской конвенции об обращении с военнопленными и Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, но и приравнивает статус пленных к статусу заложников. Очевидно, что Азербайджан удерживает указанных лиц для использования их в качестве рычага для продвижения собственной позиции при осуществлении своих стратегических целей против Республики Арцах и Республики Армения.

Министр иностранных дел Республики Арцах направил письма в специализированные органы ООН и Совета Европы с подробным анализом относительно продолжения применения международного гуманитарного права к лицам, взятым в плен Азербайджаном. В письмах обстоятельно объясняется, почему военнослужащие вооруженных сил государства, участвующего в споре с другим государством, имеют право на статус военнопленных при попадании в руки противника независимо от того, ведутся ли между этими двумя государствами полномасштабные боевые действия.

Международные специализированные структуры, призванные наблюдать за осуществлением Азербайджаном своих обязательств как по международному гуманитарному праву, так и международному праву в области прав человека, придерживаются того же мнения. Эти структуры в действительности неоднократно требовали немедленного освобождения военнопленных и гражданских лиц, захваченных Азербайджаном, и в открытых заявлениях, и во время закрытых встреч с представителями Азербайджана. Азербайджан упорно продолжает отказываться выполнять эти требования.

В соответствии с положениями Трехстороннего заявления и Женевских конвенций требуем азербайджанские власти беспрекословно соблюдать взятые на себя обязательства по международному гуманитарному праву вместо того, чтобы продолжать оправдывать свои нарушения необоснованными противоправными заявлениями. Также призываем международное сообщество государств - согласно первой статье всех Женевских конвенций - заставить Азербайджан безотлагательно и в полной мере соблюдать свои обязательства по Конвенциям”.