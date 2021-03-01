Пашинян попросил прощения у народа за ошибки властей

1 марта 2021 года встречаем в Армении в ситуации, когда есть тяжелые последствия Второй Карабахской войны, факт тысяч жертв, проблема пропавших без вести, факт множества пленных, пропаганда насилия, процесс вовлечения Вооруженных сил в политические процессы. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге на площади Республики, отметив, что все это принесло новые вызовы стране и народу.

«Это вызовы безопасности, внешней политики, регионального и внутреннего характера. Будущее нашего народа зависит от решения этих проблем. Сейчас мы достигли точки, когда у нас заканчивается возможность совершать ошибки. За 31 год независимости мы допустили все возможные ошибки.

Речь идет о нашем правительстве, речь обо мне лично. Я хочу извиниться перед всеми, перед всеми гражданами Армении, перед всеми армянами диаспоры, перед всеми гражданами Арцаха за допущенные ими ошибки. Я много думал о том, где я ошибся. Такие случаи можно перечислить, но важнее, почему команда нашего правительства ошиблась.

Как ни странно, одной из главных причин наших ошибок была наша популярность как правительства. Нас так любили, что мы постарались сделать все аккуратно и идеально в отношении народа и Родины. Во многих случаях поиски совершенства приводили к бездействию», - сказал Никол Пашинян.

По словам премьер-министра, иногда в силу сложившейся ситуации был неизбежен выбор между плохим и худшим, хотя они отказывались это делать, считая, что народ не привел их к власти, чтобы столкнуться с таким выбором.

«Народ привел нас к власти, чтобы мы могли выбирать между хорошим и лучшим. Хотя мы прилагали усилия в этом направлении, оказалось, что наличие плохого и худшего настолько укоренилось, что выбор неприкосновенен и необратим. И лучший выбор должен быть плохим. И все же, к сожалению, не только наше правительство допустило ошибки.

Как премьер-министр, как глава государства я прошу прощения за все ошибки властей третьей республики, но я не хочу, чтобы это звучало как сожаление, а звучало как знак нашей решимости, что мы, гордые граждане Армении, не сдадимся, никогда не сдадимся в борьбе за свободную и счастливую Армению.

У нас будет столько любви и решимости, что мы исправим наши ошибки и не только удвоим наши усилия для создания счастливой и могущественной страны, но и сделаем все возможное, чтобы эти усилия были эффективными», - добавил Никол Пашинян.