На площади Республики стартовал созванный Пашиняном митинг

На площади Республики в Ереване стартовал митинг, созванный премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщает Арменпресс, собравшиеся на площади граждане встретили Никола Пашиняна словами "Никол - премьер-министр", "Мы - хозяева своей страны" и другими лозунгами. После гимна Республики Армения Никол Пашинян поприветствовал собравшихся и попросил минутой молчания почтить память жертв последней Арцахской войны. Затем присутствующие почтили минутой молчания память жертв событий 1 марта 2008 года.

“Сегодня, на этой площади, в первый день весны, давайте наполним друг друга радостью, победой и оптимизмом. Появятся провокации, что на эту площадь привели людей. Есть один способ ответить на этот вопрос, от первого до последнего ряда, чтобы показать, как вы общаетесь с платформой, показать, как мы были и остаемся вместе как гордые и счастливые граждане Республики Армения», - сказал Никол. Пашинян.