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На проспекте Баграмяна стартовал митинг оппозиционного Движения за спасение отечества

На проспекте Баграмяна стартовал митинг оппозиционного Движения за спасение отечества

На проспекте Баграмяна стартовал митинг оппозиционного Движения за спасение отечества с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как сообщает Арменпресс, представитель движения Гегам Манукян в своем выступлении отметил, что в эти дни представители многих сфер выразили поддержку Движению. Он подчеркнул необходимость поддержать армию.

«Сейчас мы находимся в символическом участке перед зданием Национальной академии наук. В декабре Академия потребовала отставки правительства и премьер-министра», - сказал Гегам Манукян, зачитав заявление Академии. Согласно заявлению, Академия, осознавая серьезность момента, требует от властей воздержаться от увольнения опытных командиров, пользующихся доверием народа и военных.

Фото: Мхитара Хачатряна, Татев Дурян

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