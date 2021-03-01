Утверждена повестка очередной сессии НС Армении

1 марта состоялось очередное заседание Совета НС Армении, которое вел председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, обсуждены и утверждены проект о внесении дополнений в повестку дня шестой сессии НС седьмого созыва и проект повестки дня созываемых 2 марта очередных заседаний; определены также последовательность и продолжительность обсуждения повесточных вопросов очередных заседаний.

Продолжительность обсуждения во втором чтении подготовленного правительством пакета законопроектов «О высшем образовании и науке» и смежных проектов установлена до двух часов.

В проект повестки дня созываемых 2 марта очередных заседаний включено 19 вопросов.