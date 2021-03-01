Время в Ереване: 11:07:36,   1 Март

Утверждена повестка очередной сессии НС Армении

Утверждена повестка очередной сессии НС Армении

1 марта состоялось очередное заседание Совета НС Армении, которое вел председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, обсуждены и утверждены проект о внесении дополнений в повестку дня шестой сессии НС седьмого созыва и проект повестки дня созываемых 2 марта очередных заседаний; определены также последовательность и продолжительность обсуждения повесточных вопросов очередных заседаний.

Продолжительность обсуждения во втором чтении подготовленного правительством пакета законопроектов «О высшем образовании и науке» и смежных  проектов установлена до двух часов.

В проект повестки дня созываемых 2 марта очередных заседаний включено 19 вопросов.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации