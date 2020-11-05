Предстоящие на 2 марта мероприятия
17:55, Март 01, 2021
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 19:37 Переход к полупрезидентской системе правления должен быть одним из возможных вариантов: Пашинян
- 19:28 Право народа на формирование власти не должно подвергаться сомнению: Пашинян
- 19:23 Пашинян попросил прощения у народа за ошибки властей
- 18:59 На площади Республики стартовал созванный Пашиняном митинг
- 18:40 На проспекте Баграмяна стартовал митинг оппозиционного Движения за спасение отечества
- 18:32 На армяно-азербайджанской границе сохранялась стабильная оперативная обстановка
- 18:00 Министр экономики Армении и посол Франции обсудили важность совместных экономических программ
- 17:55 Предстоящие на 2 марта мероприятия
- 17:28 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-03-21
- 17:28 Азиатские индексы снизились - 01-03-21
- 17:10 В Арцахе внесены изменения в порядок подписания международных договоров
- 16:56 Нигерийка Нгози Оконджо-Ивеала вступила в должность гендиректора ВТО
- 16:37 Министр экономики и сельского хозяйства Арцаха объявил об уходе с занимаемого поста
- 16:32 Вице-губернатор Гегаркуника подал в отставку
- 16:26 Министр по ЧС Армении вручил офицерские звания
- 16:24 Полиция призывает во время массовых мероприятий 1 марта оставаться в рамках закона
- 16:21 Премьер-министр Армении посетил президента, которому нездоровится
- 16:18 Reuters: 12-я министерская конференция ВТО пройдет в Женеве в конце 2021 года
- 16:14 Государственный джаз-оркестр поздравил с первым днем весны джазовым исполнением ноктюрна Шопена
- 15:54 Арестован экс-президент “Барселоны”
- 15:53 Армения на Международной туристической выставке “ITB Berlin” будет представлена единым павильоном
- 15:51 Китай намерен опубликовать новый доклад о нарушениях прав человека в США
- 15:06 Еврокомиссия в марте представит проект сертификата вакцинации для дальнейшего обсуждения
- 14:56 Любовь и оптимизм: премьерой спектакля “Кейс” театр Гюмри открывает театральный сезон
- 14:40 Демонстранты, требующие отставки премьер-министра, вошли в 3-й корпус правительства
20:27, 25.02.2021
Просмотрели 1932 раз Ответ аппарата президента на запросы об увольнении Оника Гаспаряна
16:12, 25.02.2021
Просмотрели 1779 раз Турция прореагировала на внутриполитические развития в Армении
17:37, 27.02.2021
Просмотрели 1732 раз В первую очередь должны вернуться перемещенные лица из Гадрута, Шуши. Пресс- спикер МИД РА – Алиеву
12:37, 26.02.2021
Просмотрели 1531 раз Меморандум МИД Арцаха в связи с визитом президента Азербайджана на оккупированные территории
16:58, 27.02.2021
Просмотрели 1503 раз О пленных, о статусе НК,о въезде иностранцев — жесткий ответ официального Степанакерта Алиеву