В Арцахе внесены изменения в порядок подписания международных договоров

Под председательством заместителя председателя НС Гагика Багунца 1-го марта состоялось внеочередное заседание Национального собрания Республики Арцах. Как сообщает Арменпресс, в числе других законопроектов в повестку заседания был внесен также пакет законопроектов "О международных договорах".

Вопрос представил министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян. В основе принятия нового закона "О международных договорах" лежит необходимость, возникшая по итогам конституционных реформ Республики Арцах, которая заключается в пересмотре действующих процедур, обусловленных перераспределением государственных функций в сфере международных отношений.

В результате принятия проекта будут обеспечены отношения, связанные с вступлением в силу, исполнением, изменением, приостановлением и прекращением действия международных договоров Республики Арцах и других связанных с ними отношений.

Предлагаемыми изменениями устанавливается упрощенный порядок заключения и вступления в силу кредитных и грантовых договоров, будет решена проблема централизованного перевода текстов проектов международных договоров.

Положительное заключение постоянной комиссии НС по внешним сношениям представил председатель комиссии Ваграм Балаян.

Пакет законопроектов "О международных договорах" 31 голосами "за" удостоился одобрения парламента.