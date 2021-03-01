Нигерийка Нгози Оконджо-Ивеала вступила в должность гендиректора ВТО

Нгози Оконджо-Ивеала (Нигерия) вступила в понедельник в должность генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО). Этот пост оставался вакантным с 31 августа 2020 года, когда его покинул до истечения срока полномочий прежний глава организации Роберту Азеведу, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По прибытии утром в понедельник в штаб-квартиру ВТО Оконджо-Ивеала заявила пресс-пулу ассоциации корреспондентов, аккредитованных при ООН, что "одним из наивысших приоритетов" считает успешное завершение переговоров по субсидиям рыболовству "настолько быстро, насколько это возможно". "Мы считаем, что чрезмерный вылов рыбы, а также незаконное рыболовство наносят существенный ущерб", - отметила она, напомнив, что переговоры на эту тему в ВТО "ведутся уже 20 лет, и этого достаточно".

Нгози Оконджо-Ивеала, бывший министр финансов Нигерии, была назначена генеральным директором ВТО на состоявшемся 15 февраля 2021 специальном заседании Генерального совета организации.

Генеральный директор ВТО, назначаемый на четыре года, руководит секретариатом, отвечает за надзор и руководство административными операциями организации. Его роль - в первую очередь консультативная и управленческая, поскольку решения в ВТО принимают члены организации - либо на конференции министров, либо через Генеральный совет.