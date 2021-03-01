Министр по ЧС Армении вручил офицерские звания

1 марта состоялось ежемесячное совещание МЧС Армении. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Министр Андраник Пилоян поздравил присутствующих с Всемирным Днем гражданской обороны, подчеркнув значение приложенных усилий, подготовки населения, а также превентивных мероприятий.

С докладами о проделанной за месяц работе выступили генеральный секретарь МЧС Ваагн Оганян, начальник финансово-экономического управления Давид Аветисян, заместитель начальника экономического управления и охраны зданий Армен Геворкян. Министр потребовал уделить максимальное внимание процессу инвентаризации, чтобы четко были зафиксированы все имеющиеся средства.

В конце совещания министр нескольким служащим спасательной службы вручил очередные офицерские звания.