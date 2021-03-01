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Reuters: 12-я министерская конференция ВТО пройдет в Женеве в конце 2021 года

Reuters: 12-я министерская конференция ВТО пройдет в Женеве в конце 2021 года

Страны-участницы Всемирной торговой организации (ВТО) договорились о проведении очередной, 12-й министерской конференции в Женеве в конце 2021 года. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей стран-делегатов.

Ранее 12-я конференция из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом, была перенесена с июня 2020 года на июнь 2021 года и должна была пройти в Нур-Султане. Министерская конференция стран-участниц ВТО является высшим органом управления организации и обычно собирается раз в два года.


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