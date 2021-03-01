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Государственный джаз-оркестр поздравил с первым днем весны джазовым исполнением ноктюрна Шопена

Государственный джаз-оркестр поздравил с первым днем весны джазовым исполнением ноктюрна Шопена

Государственный джаз-оркестр поздравил с первым днем весны джазовым исполнением ноктюрна Шопена.

Как передает Арменпресс, это исполнение опубликовано на официальной странице оркестра в Facebook.

“Представляем вам джазовую обработку одного из замечательных ноктюрнов Шопена, день рождения которого именно сегодня. Желаем всем весеннего светящегося настроения, теплых улыбок и вечной любви”, - говорится в комментарии к записи.

Предстоящий концерт оркестра под названием “Ты должен верить в весну” (You must believe in Spring) состоится 12 марта в зале Союза архитекторов Армении.


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