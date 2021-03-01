Государственный джаз-оркестр поздравил с первым днем весны джазовым исполнением ноктюрна Шопена
16:14, 1 Март, 2021
Государственный джаз-оркестр поздравил с первым днем весны джазовым исполнением ноктюрна Шопена.
Как передает Арменпресс, это исполнение опубликовано на официальной странице оркестра в Facebook.
“Представляем вам джазовую обработку одного из замечательных ноктюрнов Шопена, день рождения которого именно сегодня. Желаем всем весеннего светящегося настроения, теплых улыбок и вечной любви”, - говорится в комментарии к записи.
Предстоящий концерт оркестра под названием “Ты должен верить в весну” (You must believe in Spring) состоится 12 марта в зале Союза архитекторов Армении.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен