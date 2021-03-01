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Арестован экс-президент “Барселоны”

Арестован экс-президент “Барселоны”

Экс-президент каталонской “Барселоны” арестован.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают испанские СМИ. Жозе Бартомео обвиняется в аренде специальной организации, которая через фейковые страницы в социальных сетях оскорбляла лиц, критикующих руководящий состав “Барселоны”. Что было сделано за счет клуба.

Арестованы и генеральный директор клуба Оскар Грау и юрист Роман Понти.


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