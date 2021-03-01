Армения на Международной туристической выставке “ITB Berlin” будет представлена единым павильоном

Армения на крупнейшей Международной туристической выставке “ITB Berlin”, которая в этом году пройдет в онлайн формате, будет представлена единым павильоном. Как передает Арменпресс, Комитет по туризму Армении сообщает, что 21 туристическая компания Армении примут участие в выставке и представят туристический потенциал страны.

Недавно Комитет по туризму Армении инициировал встречу с представителями компаний-участниц выставки. Члены Комитета Ани Аревшатян и международный эксперт Илона Фогель представили возможности онлайн-платформы “ITB Berlin”, возможности создания партнерских связей и обсудили ряд вопросов, связанных с выставкой.

На онлайн-выставке уже зарегистрировано более 2 800 компаний из 120 стран.