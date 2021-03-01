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Армения на Международной туристической выставке “ITB Berlin” будет представлена единым павильоном

Армения на Международной туристической выставке “ITB Berlin” будет представлена единым павильоном

Армения на крупнейшей Международной туристической выставке “ITB Berlin”, которая в этом году пройдет в онлайн формате, будет представлена единым павильоном. Как передает Арменпресс, Комитет по туризму Армении сообщает, что 21 туристическая компания Армении примут участие в выставке и представят туристический потенциал страны.

Недавно Комитет по туризму Армении инициировал встречу с представителями компаний-участниц выставки. Члены Комитета Ани Аревшатян и международный эксперт Илона Фогель представили возможности онлайн-платформы “ITB Berlin”, возможности создания партнерских связей и обсудили ряд вопросов, связанных с выставкой.

На онлайн-выставке уже зарегистрировано более 2 800 компаний из 120 стран.


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