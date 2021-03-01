Любовь и оптимизм: премьерой спектакля “Кейс” театр Гюмри открывает театральный сезон

В Государственном драматическом театре Гюмри имени В. Ачемяна открывается театральный сезон. С 1 марта к детским представлениям добавлены и вечерние.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре Арменпресс, директор Государственного драматического театра им. В. Ачемяна Людвиг Арутюнян отметил, что пока они планируют сыграть 18 спектаклей. В репертуар вошли спектакли, уже полюбившиеся зрителям, ожидаются и премьеры.

“Мы начинаем сезон с премьеры. 7 марта в театре состоится премьера нового спектакля. Речь о спектакле “Кейс” молодого драматурга Бабкена Закаряна, поставленного мной. Спектакль написан специально для нашего театра. В принципе, не исключено, что в 2021 году театр будет больше говорить о позитиве и оптимизме. И это наша новая работа о любви, верности, признании жизненных возможностей, ценностей”, - сказал Людвиг Арутюнян. В этом спектакле в основном занята молодежь. Людвиг Арутюнян уверяет, что каждый зритель в спектакле увидит частичку своей жизни. После просмотра пьесы многие проанализируют и оценят свои ценности, попытаются найти новое, но никогда не искоренять старое. Реакция публики не запопоздала. Билеты на премьеру 7 марта практически распроданы.

Параллельно со спектаклями в театре ведутся работы по новым постановкам. На сцене театра “Мгер Мкртчян” ставится премьера. Пьеса называется “Шаги”. Поставила ее театральный режиссер Аспрам Багдасарян. На молодежной сцене “Мгер Мкртчян” рождались спектакли, получающие признание публики, в частности, “Скотоферма”, “Глаза голубой собаки” и др.

“Во время карантина мы поняли важную вещь. Творческий человек не может долго сидеть дома. Конечно, в те времена непривычно было экспериментировать в масках, поддерживать социальную дистанцию, но мы могли создавать новые спектакли, мы выступления на открытом пространстве. Коллектив делал все возможное, чтобы театр не оставался без дела, но одно я могу сказать однозначно, актер хочет, чтобы публика была в зале”, - сказал директор театра. По словам Людвига Арутюняна, радует то, что публика сегодня хочет вернуться в театр. И это наблюдается не только в Гюмри, но и в других городах. Залы переполнены, что, по словам директора театра, обязывает их активнее работать и ставить новые пьесы. Людвиг Арутюнян подчеркнул, что театр должен не только воспитывать, но и вселять в людей оптимизм, стараться воплотить его в жизнь.

“Для меня не может все быть однозначно черным. Если было бы так, то нам нечего делать или говорить. Поэтому я стараюсь во всем видеть и что-то хорошее. Не могу не видеть пользы в просмотре детских спектаклей в зрительном зале. Мы должны продолжать жить для наших детей, на их глазах не должно быть слез. Я верю, что все будет хорошо”, - заключил директор театра.

Активная творческая жизнь продлится весь год, ожидаются выступления приглашенных режиссеров. Людвиг Арутюнян отметил, что они будут выступать и в приграничных районах.