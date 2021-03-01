Ваан Керобян посетил армяно-итальянскую компанию “Ceramizia International”, производящую керамику

Министр экономики Армении Ваан Керобян 27 февраля посетил армяно-итальянскую компанию “Ceramizia International” производящую керамическую посуду. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

В сопровождении вице-президента итальянского холдинга “Стонуэр” Федерико Полидори министр экономики обошел территорию завода, ознакомился с производственными возможностями и осмотрел образцы готовой продукции, предназначенные как для широкого использования (например, для ресторанов), так и для требовательных потребителей - любителей керамической посуды. Вся посуда уникальна, благодаря особой технологии она отличается крепостью, долговечностью, а также экологической чистотой.

Завод оснащен итальянским оборудованием последнего поколения, которое не имеет аналогов не только в странах ближнего зарубежья, но и в странах Европы. Персонал фабрики проходит обучение в Италии, или на месте обучается у специалистов из Италии. “Ceramizia International” - это скорее студия с большой фабрикой, где работы создаются квалифицированными профессионалами. Основные работники - специалисты области изобразительного искусства: живописцы, скульпторы, гончары. Большинство изделий изготавливается вручную. Продукция компании экспортируется в Россию и в США. Есть много заказов и от известных брендов.

Из-за пандемии процесс программ развития компании несколько замедлился, но здесь надеются, что в ближайшее время удастся расширить как производственные, так и экспортные рынки. В настоящее время количество рабочих мест в компании - 300. Планируется построить 3 небольших завода и в других регионах Армении, всего на 100 - 150 рабочих мест, и открыть 8 магазинов в Армении и за рубежом.

Армяно-итальянская компания “Ceramizia International”, открытая в ноябре 2019 года, продает свою продукцию под маркой “Сделано в Армении, дизайн Италии”.