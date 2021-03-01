Песков ответил на заявление Пашиняна по поводу “Искандера”

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков выразил удовлетворение заявлением пресс-секретаря премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян, что премьер-министру неправильно доложили о ситуации с “Искандером”. Как передает Арменпресс, об этом Песков сказал в беседе с “РИА Новости”.

“Очень важно, что истина по этому вопросу восстановлена”, - отметил Песков.

Премьер-министр Армении и Президент РФ в ходе недавнего телефонного разговора в числе других вопросов обсуждали и заявление Пашиняна о применении Арменией ракетной системы “Искандер. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян в беседе с Арменпресс прояснила этот вопрос. “В результате анализа имеющихся фактов и данных премьер-министр Армении пришел к выводу, что он не был должным образом проинформирован об этой ситуации. Более того, заявление премьер-министра не имеет ничего общего с содержанием и качеством армяно-российских союзнических отношений в сфере военно-военно-промышленного сотрудничества. Несомненно, российское оружие - одно из лучших в мире. Республика Армения продолжает тесно сотрудничать с Российской Федерацией в области военной промышленности, высоких технологий и намерена предпринять шаги по его дальнейшему углублению”, - заявила Геворгян.