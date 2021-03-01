Концертом Жоры Саркисяна будет запущена армянская культурная социальная сеть behappy.technology

Президент Международной ассоциации развития культурного туризма, художественный руководитель “Silk Note Festival”, гитарист, доктор искусствоведения Жора Саркисян 6 марта на онлайн платформе концертов Technology представит произведения Баха, Джулиани, Скарлати, Дюплесси, Пьяццоллы, Гилардино.

Как передает Арменпресс, концерт будет на новой платформе, благодаря которой различные артисты, группы, ансамбли периодически будут представлять концерты, а также музыкальные курсы, мастер-классы.

Курсы для армянских студентов будут проводить известные европейские преподаватели, а местные специалисты получат возможность передать свои знания иностранным студентам. Культурная социальная платформа BeHappy.Technology оснащена новыми уникальными технологическими инструментами. Зарегистрировавшись на этой платформе, возможно будет прослушивать различные онлайн-мероприятия, участвовать в различных онлайн-уроках, а также проводить трансляцию своих концертов.

Платформу представляет Международная ассоциация развития культурного туризма. Начало ее деятельности ознаменуется концертом Жоры Саркисяна.

Саркисян был художественным руководителем многочисленных международных фестивалей, конкурсов и Летних академий в Германии, Италии в Хорватии, России, Нидерландах, Индии, Армении, Грузии. С мастер-классами и лекциями он выступал в консерваториях Гамбурга, Кельна, Амстердама, Парижа, Неаполя, Барселоны, Загреба, Салоника, Тбилиси, Москвы, Санкт-Петербурга, Таллина, Вильнюса и других городов. Он выступал с оркестрами Гамбурга, Кельна, Черногории и с камерным оркестром Вивальди. Выступал на концертах Стинга и Энрике Иглесиаса.