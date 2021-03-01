Футболист “Урарту” перешел в “Пюник”

В футбольном клубе “Пюник” пополнение. К команде присоединился 30-летний украинский нападающий Евгений Будник.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Футболист, в результате трансферной сделки, из ереванского “Урарту” перешел в “Пюник”.

В течение своей карьеры Будник успел выступить на чемпионатах Украины, Чехии, Беларуси, Австрии, Эстонии, Греции и Индонезии.