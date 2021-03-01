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Ванадзорский театр представил телеспектакль по водевилям “Медведь” и “Предложение”

Ванадзорский театр представил телеспектакль по водевилям “Медведь” и “Предложение”

Гоосударственный Ванадзорский театр им. О. Абеляна 27 февраля представил телеспектакль по мотивам водевилей А. П. Чехова “Медведь” и “Предложение”. Оператор-постановщик спектакля Арсен Шахназарян, второй оператор - Арам Сираканян.

Как передает «Арменпресс», съемки проводились в чрезвычайных обстоятельствах, связанный с эпидемией и с войной. Телеспектакль должен был быть готов в сентябре, но 44-дневная война в Арцахе остановила все, в том числе и съемки спектакля. Это новый формат. На этот раз зрители придут в театр, чтобы увидеть актеров не на сцене, как обычно, а на экране.

 


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