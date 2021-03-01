Армянское общество, приняв революцию, решило, что в Армении больше не будет “1 марта”:  Авинян

Вице-премьер Армении Тигран Авинян направил послание по случаю 1 марта. «Арменпресс» представляет послание вице-премьера.

“ 13 лет назад наше государство и общество подверглись сильному потрясению, протест соотечественников, оспаривающих официальные результаты выборов, был встречен выстрелами. С этого дня наша действительность вступила в период напряжения, из-за узких клановых и личных интересов группа людей решила, что власть принадлежит им, не различая средств, выкрала ее у народа. Таким образом, государство было отчуждено от народа, граждане чувствовали, что их абсолютное и незыблемое право на жизнь не только не защищено государством, но и подлежит его прямому нарушению. Именно причина исправить эту несправедливость, вернуть власть ее истинному владельцу, народу, была в основе революции 2018 года. Общество отказалось подчиняться диктатуре, отчуждению государства, принуждению к безвластию. Армянское общество, приняв революцию, решило, что в Армении больше не будет “1 марта”, безоружные и мирные протестующие не будут расстреливаться.

Сегодня, пользуясь эмоциональным состоянием общества, предпринимаются попытки подорвать в Армении демократию, обойти конституционные и правовые процедуры народной власти, решить политические вопросы путем преодоления свободы волеизъявления народа. Однако они полностью обречены на провал, ведь помня 1 марта 2018 года, и революцию 2018 года Правительство Армении будет формироваться путем свободного волеизъявления общества, конституционным путем, путем свободных, справедливых и прозрачных выборов.