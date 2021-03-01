Гарегин II принял членов инициативы “Университет рядом с семьями погибших”

28 февраля в Первопрестольном Святом Эчмиадзине Верховный Патриарх и Католикос всех армян Его Святейшество Гарегин II, встретился со студентами различных факультетов Ереванского государственного университета. Об этом «Арменпресс» сообщили в Информационной системе Первопрестола.

Студенты приехали в Первопрестол под руководством заместителя ректора университета, доцента Микаела Малхасяна.

Микаел Малхасян, приветствуя Его Святейшество, сообщил, что присутствующие являются членами инициативы Ереванского государственного университета “Университет рядом с семьями погибших”. Выступил и соавтор инициативы Эдуард Галстян. Он отметил, что инициатива направлена на оказание содействия семьям, потерявшим в результате войны своих сыновей и родных. Он выразил надежду, что Церковь, верная своей миссии, также внесет свой незаменимый вклад в это дло.

Католикос Всех Армян приветствовал инициативу студентов, выразив им признательность и благословение. Армянский Патриарх счел эту инициативу естественной, подчеркнув, что это долг и обязанность каждого поддержать эти семьи в это тяжелое время. Говоря о потерях второй арцахской войны, Его Святейшество отметил, что память о наших мучениках должна быть для нас источником вдохновения, чтобы жить, творить, наполняться новыми надеждами на будущее. Его Святейшество упомянул о программе Первопрестольного Святого Эчмиадзина “Поддержим Арцах”, а также и о содействии, оказываемом армянами-благотворителями реализации программы в пользу епархий всего мира. Касаясь деятельности Церкви во время войны и в послевоенные дни, Его Святейшество сказал, что были реализованы как программы психологической, так и социальной помощи.

Католикос рассказал молодым людям о важности заботы к семьям раненых, погибших, пленных и пропавших без вести. Его Святейшество сообщил, что в будущем планируется создание реабилитационных центров при монастырях и монастырях.

В конце встречи участники обратились к Католикосу с вопросами.