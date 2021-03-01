В ДТП в Котайкской области погиб духовный пастырь Джрвежа Тер Кюрег

В автокатастрофе погиб духовный пастырь церкви Сурб Катогике села Джрвеж иерей Кюрег Талян. Об этом «Арменпресс» сообщил руководитель пресс-службы Первопрестола иерей Ваграм Меликян.

“Да, к сожалению, это правда”, - сообщил иерей Ваграм Меликян.

В МЧС сообщили, что 1 марта в 08:38 в Региональный кризисный центр Котайка поступил звонок, что на 34 км трассы Ереван-Севан в ущелье упал автомобиль, один гражданин погиб на месте, второй был доставлен в больницу.