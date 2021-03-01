Российские миротворцы в Степанакерте и в Мартуни установили еще 4 блок-модульных городка

Российские военные, осуществляющие в Арцахе миротворческую миссию, в Степанакерте и в Мартуни установили еще 4 блок-модульных городка.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Минобороны РФ.

“На сегодняшний день для военнослужащих миротворческой миссии уже установлено 8 блок-модульных городков. Блок-модульные городки позволяют создавать комфортные условия для военнослужащих”, - говорится в сообщении МО РФ.

Указом президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе размещен контингент российских миротворцев. Контингент сформирован на основе 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командующим миротворческими силами назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.