С 22 по 28 февраля в Национальном центре кризисного управления СС МЧС Армении зарегистрирован 351 случай, из которых 163 - чрезвычайные, в том числе 91 пожар, 6 случаев обрушения, 1 наводнение, 2 камнепада, 6 случаев попытки самоубийства, 49 ДТП, а также 122 бытовых вызова. Пострадали 73 человека, благодаря оперативным спасательным действиям спасены 7 человек. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Всего за минувшую неделю зарегистрировано 6 скончавшихся от несчастных случаев.

Зарегистрировано 7 случаев отравления.

В связи с погодными условиями и другими факторами зафиксировано 28 случаев блокирования транспортных средств. Спасатели оказали помощь 171 гражданину. В безопасные места перевезены 143 заблокированных на автодорогах автомобиля.

МЧС Армении призывает быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности как в быту, так и на дорогах.