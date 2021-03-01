Все жители села Лисагор возвратятся в ближайшие два месяца: руководитель общины

Жители села Лисагор Шушинского района уже частично вернулись, а остальные, временно проживающие в разных населенных пунктах Арцаха, собираются вернуться ранней весной. Об этом «Арменпресс» сообщил глава общины Гагик Насибян, добавив, что на ближайшее время в Лисагоре намечены сельскохозяйственные программы и программы по ремонту частных домов жителей села.

“Наше село - один из самых высоких населенных пунктов Арцаха. Поэтому для обеспечения условий жизни населения в зимние месяцы одним из первостепенных является вопрос отопления. Из-за войны далеко не все жители Лисагора смогли заготовить дрова на зиму. Часть домов села повреждены, и их необходимо отремонтировать, чтобы они снова стали пригодными для жилья. Мы обратились в Министерство градостроительства. В ближайшее время будет запущена программа ремонта поврежденных домов. Есть сельская администрация и медпункт. В настоящее время жители села в Степанакерт ездят на маршрутке Горис-Степанакерт, а также на личных автомобилям. По словам главы Лисагора, некоторые учителя и ученики уже вернулись в село, и по возможности организован и учебный процесс.

“Тем не менее, мы нормальный школьный учебный процесс будет после возвращения всех учеников и после ремонта”, - сказал Насибян. До 44-дневной войны в Лисагоре проживало 130 человек, а в средней школе училось 11 учеников. По словам главы Лисагора для развития общины намечены и сельскохозяйственные программы, в частности, программы по скотоводству.

“Сельчане получат сельскохозяйственные животные, им будут созданы условия для развития животноводства”, - сказал Насибян.

“Недавно в интернете распространилась ложь, что нам было поручено в течение трех дней оставить Лисагор, уйти и т.д, что совершенно не соответствует действительности и является дезинформацией”, - подчеркнул глава общины, добавив, что более того, с целью развития села продолжают составляться различные программы.

Глава общины Гагик Насибян поддерживает постоянную связь с остальными лисагорцами, временно обосновавшимися в различных населенных пунктах Арцаха, и отмечает, что все они однозначно и решительно настроены возвратиться в село и благоустраивать его.