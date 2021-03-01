На территории Армении есть закрытые автодороги

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как стало известно «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари.

В Тавушской области Дилижанский серпантин закрыт для грузовых автомобилей с прицепом.

Перевал Варденяц и повороты Спитака в Лорийской области труднопроходимы для грузовых автомобилей с прицепом.

В Ширакской, Котайкской и Лорийской областях, в городах Апаран, Аштарак Арагацотнской области, в Арагаце, Талине, Цахкаовите, в районах Дилижана, Ноемберяна, Берда Тавушской области, в Джермуке в Вайоцдзорской области, на Севане, в Чамбараке Гегаркуникской области, на участке дороги Сараван-Зангер Вайоц Дзорской области идет снег.

В Ашоцке и Амасии Ширакской области метет метель.

В городе Абовян Котайкской области - туман.

На автодороге Ланджик-Маралик Ширакской области местами – гололедица.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств. На российской стороне скопилось 430 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.