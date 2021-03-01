В ООН призвали доноров выделить в 2021 году $3,85 млрд на гуманитарные нужды в Йемене

ООН призвала страны-доноры выделить в 2021 году на оказание гуманитарной помощи в Йемене $3,85 млрд. Как отмечается в ее пресс-релизе, опубликованном в понедельник в Женеве в связи с проведением конференции на министерском уровне по сбору средств, в течение года предполагается оказать поддержку 16 млн йеменцев.

"Международные доноры должны предпринять сейчас действия для предотвращения широкомасштабного голода в Йемене", - подчеркнули во всемирной организации. "Финансовые средства на проведение операции по оказанию помощи иссякают быстро. Сегодня ООН призывает выделить на этот год $3,85 млрд, чтобы помочь 16 млн отчаянно нуждающимся йеменцам", - говорится в пресс-релизе.

В организации напомнили, что поддержка необходима двум третям жителей Йемена "для выживания". При этом 50 тыс. человек уже столкнулись с голодом, грозящим смертью. Почти половина детей в стране в возрасте до пяти лет страдают от острого недоедания, и 400 тыс. из них могут умереть без срочного лечения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Для большинства людей жизнь в Йемене сейчас является невыносимой. Дети в Йемене находятся в особенно адских условиях", - заявил в связи с проведением конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "Война проглатывает целое поколение йеменцев. Мы должны положить этому конец и начать заниматься ее огромными последствиями немедленно", - отметил он. В форуме на министерском уровне по сбору средств для Йемена, организованном ООН, Швейцарией и Швецией, в понедельник примут участие более 100 стран.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Продолжающаяся война привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире.