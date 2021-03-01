“Новая книга” - 3/21: проект “Новая книга” представляет четыре новых книги

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник Арменпресс читателей будет знакомить с новыми изданиями армянских издательств. Читатели получат информацию о новых книгах, будут встречаться с уже известными классическими произведениями и знакомиться с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс по 4 категориям выделил четыре примечательных произведения, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданными на суд читателей.

Произведение армянского автора

Арам Алавердян, “Осторожный бас”

В серии “Современное” издан сборник Арама Алавердяна “Осторожный бас”. Имя Арама Алавердяна известно читателю, интересующемуся современной армянской литературой. Его произведения публиковались на сайтах “Граниш”, “Андин”, “Арди”, “Каяран”. Однако широкой публике отдельный том автора представляется впервые.

Повести и эссе, включенные в этот сборник, в основном посвящены Первой Арцахской войне. Это документы, созданные художественным языком. В этом и заключается оригинальность произведений. Мы привыкли узнавать про войну по обобщенным патриотическим оценкам или по описанию героических эпизодов, происходивших на поле боя. Но здесь читатель получит истории личных трагедий, увидит катастрофу глазами членов семьи рядового арцахца, отца, матери, брата или сестры.

Автор старался остаться верным лингвистическому мышлению людей, живущих в родных местах, стремясь сохранить определенные народные, необработанные оттенки повествования. В то же время он оставил материал для людей, интересующихся диалектами, используя в своих повестях и эссе сотни произнесенных слов, фраз и идиом. Книга выпущена издательством “Edit Print”.

Переводческая литература

Алекс Махаэлидес, “Безмолвный пациент”

Жизнь Алисии Беренсон кажется идеальной. Известная художница замужем за известным фотографом мира моды, живет в престижном районе Лондона. Однажды поздним вечером, после возвращения мужа Габриэля со съемок, Алисия 5 раз стреляет в него. Она отказывается говорить или объяснить произошедшее, из-за чего семейная трагедия превращается в большую тайну, разжигающую общественное воображение. Алисия сразу становится знаменитой, и чтобы спрятаться от рекламных щитов и общественного внимания, она становится безмолвной пациенткой психиатрической больницы. Тео Фабер - криминальный психотерапевт. Он долго ждал, чтобы поработать с Алисией. Тео Фабер решает заставить Алисию заговорить, чтобы узнать, почему же она убила своего мужа. Переводчик: Астхик Атабекян, редактор: Маргарит Саргсян. Книгу издал “Newmag”.

Детская литература

Йоханна Спири, Хайди

Книга Йоханны Спири “Хайди” - самое известное произведение швейцарской детской литературы. Героиня романа Хайди, сирота, она со своим дедушкой и козами живет в деревне, спрятанной в Швейцарских Альпах, где жизнь похожа на ежедневный праздник, а сыр, приготовленный на огне, и свежее козье молоко - это настоящий восторг. Но девочка вынуждена покинуть деревню, чтобы начать новую жизнь во Франкфурте. Сегодня Дерфлин, где происходят события романа, часто называют Хайдидорфом, деревней Хайди. В горной деревушке мало что изменилось. Она выглядит почти так же, как в далеком прошлом, когда Йоханна Спири написала эту прекрасную историю. Перевод с немецкого Лианы Сафарян, иллюстрация Томми Унгера. Книгу издал “Зангак”.

Документальная литература

Сет Годин, “Фиолетовая корова”

Если однажды вы заметите фиолетовую корову, пасущуюся в обычном стаде, вы запомните ее и долго всем будете рассказывать о ней. И все, кому вы расскажете, пойдут туда в надежде увидеть ее. Ваше предложение должно быть именно таким - уникальным и незабываемым. И весть о вас разлетится по всему миру. И совершенно бесплатно. В этой книге вы найдете сотни инструментов, которые сделают ваше предложение необычным.

Переводчик: Астхик Атабекян, редактор: Гоар Калашян. Книгу издал “Антарес”.

“Новую книгу” представила Роза Григорян.

По вопросам сотрудничества издатели могут связываться с автором проекта по адресу [email protected].