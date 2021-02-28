В армянских церквях Украины почтили память жертв сумгаитских погромов

В Украине отметили 33-ю годовщину армянских погромов в Сумгаите. 28 февраля в армянских церквях Украины прошли поминальные службы по жертвам армянских погромов в Сумгаите, сообщает «Арменпресс» со ссылкой на AnalitikaUA.net.

В Киеве Богослужение состоялось в часовне Србоц Наатакац, молебен возглавил Глава Украинской епархии ААЦ епископ Маркос Оганесян.

На службе присутствовали представители Союза армян Украины, Киевской общины, верующие Армянской Апостольской Церкви из столицы Украины и ближайших регионов.

Как известно, ежегодно во многих регионах страны армянскими общинами проводятся разные мероприятия (круглые столы, фотовыставки, вечера памяти, зажжение свечей, лекции, показы документальных фильмов), посвященные памяти жертв сумгаитской трагедии.

Как известно, погромы армянского населения в азербайджанском городе Сумгаит 27 — 29 февраля 1988 года привели к десяткам жертв и сотням раненых. Это стало знаковым событием и поворотным пунктом в обострении межнационального конфликта, вызвавшем первые потоки армянских беженцев из Сумгаита в Карабах и Армению.

Точное число жертв Сумгаитских погромов неизвестно до сих пор. Согласно официальным данным того времени, погибли 26 армян, однако есть многочисленные свидетельства того, что за три дня в городе было убито и замучено несколько сот армян.

Сумгаитская трагедия была широко осуждена международным сообществом, в том числе и в резолюции Европейского парламента.