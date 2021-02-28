Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве  ЕС-Армения  вступает в силу

Соглашение о всеобъемлющем расширенном партнерстве между ЕС и Арменией (CВРП) вступит в силу 1 марта 2021 года. Соглашение ратифицировано Республикой Армения, всеми странами-членами ЕС и Европарламентом.

Как сообщили Арменпресс в представительстве Евросоюза в Армении, соглашение является важной вехой в отношениях между ЕС и Арменией.

Согласно источнику, положения соглашения охватывают широкий спектр областей сотрудничества между Европейским Союзом и Арменией, включая укрепление демократии, верховенства закона, уважения прав человека, создание дополнительных рабочих мест, бизнес-возможностей, совершенствование законодательства, обеспечение общественной безопасности и более чистой окружающей среды, а также обеспечение лучших возможностей для образования и исследований. В то же время двусторонняя повестка дня способствует отношениям со странами Восточного соседства в рамках Восточного партнерства ЕС.

«Наше Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве вступает в силу в тот момент, когда Армения сталкивается с серьезными вызовами, что является сильным сигналом того, что ЕС и Армения верны демократическим принципам, верховенству закона и более широкой программе реформ. Цель соглашения - способствовать преодолению вызовов программы реформ Армении в политической, экономической и торговой сферах и внести позитивные изменения в жизни людей», - сказал Жозеп Боррелль, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

«Сейчас для Армении тяжелые времена, однако Евросоюз продолжает поддерживать армянский народ. Вступление в силу двустороннего соглашения между ЕС и Арменией 1 марта позволит нам укрепить наше партнерство в сферах экономики, связи, цифровизации и зеленой трансформации в качестве приоритетных областей, которые принесут пользу гражданам - это социально-экономическое восстановление Армении. , длительное сопротивление. В эти неспокойные времена поддержание мира и уважение к демократии и верховенству закона имеют ключевое значение», - сказал комиссар Евросоюза по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели.

Соглашение подписано в ноябре 2017 года, временное применение его основных частей вступило в силу с 1 июня 2018 года. С тех пор широта и глубина двустороннего сотрудничества между Арменией и Европейским Союзом неуклонно развивались. 17 декабря 2020 года на 3-м заседании Совета партнерства ЕС-Армения Европейский Союз и Армения подтвердили свою полную приверженность полному выполнению СВРП.

Соглашение важно для модернизации Армении, в частности, для приближения правовой базы к нормам ЕС. Он включает в себя реформы в области верховенства закона, уважения прав человека, в частности, внедрение независимой, эффективной системы подотчетного правосудия, а также реформы, направленные на повышение подотчетности и эффективности государственных институтов и создание условий, способствующих устойчивому и инклюзивному развитию.

С момента вступления в силу настоящего Соглашения - с 1 марта, сотрудничество будет укрепляться в областях, до сих пор не подпадающих под положения Временной заявки. Европейский Союз готов и рассчитывает на еще более тесное сотрудничество с Арменией для полного и эффективного выполнения Соглашения – во имя взаимных интересов и на благо наших обществ и граждан.