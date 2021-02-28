Премьер  сообщил о митинге 1 марта. Решение президента  относительно главы ГШ  ВС  безосновательно

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире Facebook сообщил, что 1 марта в 18:30 на площади Республики Еревана будет организован митинг.

Как передает Арменпресс, Пашинян сообщил, что митингом, который состоится в символический день — 1 марта, "мы должны подтвердить решимость нашего общества, нашего народа защищать гражданский, демократический, конституционный порядок в Армении и народную власть".

«Конечно, я сошлюсь на судебный процесс "1 марта"», - заверил Пашинян, отметив, что он также коснется попытки военного переворота и принятого 27 марта решения президента РА не увольнять начальника Генштаба ВС РА с должности. предложение премьер-министра. «Я покажу, что это решение абсолютно безосновательно», - подчеркнул премьер-министр РА.

Касаясь распространяемых слухов о возможности гражданских столкновений, премьер-министр РА заверил, что в Армении больше не будет гражданских столкновений, не будет нового «1 марта», и именно это должно быть продемонстрировано участием в митинге 1 марта.

Пашинян отметил, что на митинге 1 марта он проведет параллели и сравнения с «27 октября».

Он добавил, что коснется того, что предстоит сделать в судебной сфере, а также проблем Высшего судебного совета.

По словам Пашиняна, к участию в митинге будет приглашен ряд политических сил, и поэтому митинг послужит двум целям: во-первых, показать, что в Армении есть сильное общество, способное защитить свою власть и сформировать правительство; во-вторых, страницы гражданских столкновений и «1 марта» в Армении закрыты — в том смысле, что повторение подобных случаев исключено.

Как сказано в сообщении премьера РА, в ходе митинга будут обсуждаться возможные развития внутриполитической ситуации, проблемы пленных, а завершится акция шествием.