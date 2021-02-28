Национальная сборная по футзалу начала подготовку
Сборная Армении по футзалу начала подготовку к матчам со сборной Грузии в рамках группового этапа отборочного турнира ЕВРО-2022.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА. Сборная Армении начала подготовку к матчам со сборной Грузии в рамках группового этапа квалификации ЕВРО-2022, которые пройдут 5 и 10 марта соответственно в Тбилиси и Ереване.
Главный тренер национальной сборной Рубен Назаретян пригласил следующих футболистов принять участие в сборах:
Луан Барбоса – «Фундао» (Португалия)
Роберт Бояркин - ''Ростов'' (Россия)
Артем Закарян "Арарат-Армения"
Эрик Арутюнян "АГЭУ"
Саро Галстян - «Лео»
Гарегин Машумян - «Лео»
Рафик Меликян - «Арарат-Армения»
Гамлет Манукян - «Сибиряк» (Новосибирск, Россия)
Саркис Маргарян - «Борисов-900» (Беларусь)
Владимир Саносян - "Динамо" (Самара, Россия)
Давид Асланян - ВРЗ Гомель (Беларусь)
Артур Мелконян - «Столица» (Беларусь)
Келсон Винисиус Франсиско де Кампос - ''Атырау'' (Казахстан)
Виктор Де Соуза - ''Любава'' (Польша)
Рафик Багдасарян - ''Сигма-К'' (Россия)
Никита Хромых - ''Динамо'' (Самара, Россия)
Денис Неведров - «Тюмень» (Россия)
Жоао Карвалью - ''Газпром Югра'' (Россия)
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