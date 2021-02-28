Национальная сборная по футзалу начала подготовку

Сборная Армении по футзалу начала подготовку к матчам со сборной Грузии в рамках группового этапа отборочного турнира ЕВРО-2022.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА. Сборная Армении начала подготовку к матчам со сборной Грузии в рамках группового этапа квалификации ЕВРО-2022, которые пройдут 5 и 10 марта соответственно в Тбилиси и Ереване.

Главный тренер национальной сборной Рубен Назаретян пригласил следующих футболистов принять участие в сборах:

Луан Барбоса – «Фундао» (Португалия)

Роберт Бояркин - ''Ростов'' (Россия)

Артем Закарян "Арарат-Армения"

Эрик Арутюнян "АГЭУ"

Саро Галстян - «Лео»

Гарегин Машумян - «Лео»

Рафик Меликян - «Арарат-Армения»

Гамлет Манукян - «Сибиряк» (Новосибирск, Россия)

Саркис Маргарян - «Борисов-900» (Беларусь)

Владимир Саносян - "Динамо" (Самара, Россия)

Давид Асланян - ВРЗ Гомель (Беларусь)

Артур Мелконян - «Столица» (Беларусь)

Келсон Винисиус Франсиско де Кампос - ''Атырау'' (Казахстан)

Виктор Де Соуза - ''Любава'' (Польша)

Рафик Багдасарян - ''Сигма-К'' (Россия)

Никита Хромых - ''Динамо'' (Самара, Россия)

Денис Неведров - «Тюмень» (Россия)

Жоао Карвалью - ''Газпром Югра'' (Россия)