COVID-19: в Арцахе новых случаев не зарегистрировано
13:36, 28 Февраль, 2021
27 февраля в Арцахе было проведено 21 тестирование, в результате которых ни одного случая заболевания коронавирусом не зарегистрировано. Двое инфицированных в настоящее время проходят стационарное лечение от коронавирусной болезни.
Как стало известно Арменпресс в Минздраве Арцаха, в 2021 году в Арцахе на лабораторное выявление коронавируса прошли обследование 3145 граждан, из которых у 501 был положительный результат теста.
Всего в Республике Арцах подтверждено 2385 случаев заболевания коронавирусом. Было проведено 20 593 теста.
Минздрав Арцаха призывает соблюдать предложенные министерством меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции
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