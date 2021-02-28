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COVID-19: в  Арцахе новых случаев  не зарегистрировано

COVID-19: в  Арцахе новых случаев  не зарегистрировано

27 февраля в Арцахе было проведено 21 тестирование, в результате которых ни одного случая заболевания коронавирусом не зарегистрировано. Двое инфицированных в настоящее время проходят стационарное лечение от коронавирусной болезни.

Как стало известно  Арменпресс в Минздраве Арцаха, в 2021 году в Арцахе на лабораторное выявление коронавируса прошли обследование 3145 граждан, из которых у 501 был положительный результат теста.

Всего в Республике Арцах подтверждено 2385 случаев заболевания коронавирусом. Было проведено 20 593 теста.

Минздрав Арцаха призывает соблюдать предложенные министерством меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции


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